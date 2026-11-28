برلين-سانا‏

شهدت مباريات الجولة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت، انتصارات ‏مهمة وتعادل سلبي أبقى على فريق بروسيا دورتموند بصدارة المسابقة.‏

وسيطر التعادل السلبي على لقاء بايرن ميونخ ومضيفه هامبورغ، الذي احتضنه ملعب فولكسبارك، ‏حيث دخل بايرن ميونخ اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط في ‏سباق الصدارة، ولكنه فشل في تحقيق المراد أمام هامبورغ الذي استغل عاملي الأرض والجمهور ‏ليخرج بنقطة أمام العملاق البافاري.‏

وفي بقية المباريات فاز ماينتس على يونيون برلين بهدفين لهدف وكولن على الفيرسبيرغ بخمسة ‏أهداف نظيفة وبادربورن على شالكه بثمانية أهداف لهدف.‏

ويلتقي في وقت لاحق اليوم شتوتغارت مع آينتراخت فرانكفورت، بينما يلتقي غداً الأحد كل من ‏هوفنهايم مع اوغسبورغ وبوروسيا دورتموند مع بايرليفركوزن وفرايبورغ مع لايبزيغ.‏

وبقي بوروسيا دورتموند بالصدارة برصيد 24 نقطة يليه بايرن ميونيخ ب 23 نقطة ثم فرايبورغ ب ‌‏22 نقطة ولايبزيغ ب 21 نقطة.‏