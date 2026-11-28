برلين-سانا
شهدت مباريات الجولة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت، انتصارات مهمة وتعادل سلبي أبقى على فريق بروسيا دورتموند بصدارة المسابقة.
وسيطر التعادل السلبي على لقاء بايرن ميونخ ومضيفه هامبورغ، الذي احتضنه ملعب فولكسبارك، حيث دخل بايرن ميونخ اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط في سباق الصدارة، ولكنه فشل في تحقيق المراد أمام هامبورغ الذي استغل عاملي الأرض والجمهور ليخرج بنقطة أمام العملاق البافاري.
وفي بقية المباريات فاز ماينتس على يونيون برلين بهدفين لهدف وكولن على الفيرسبيرغ بخمسة أهداف نظيفة وبادربورن على شالكه بثمانية أهداف لهدف.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم شتوتغارت مع آينتراخت فرانكفورت، بينما يلتقي غداً الأحد كل من هوفنهايم مع اوغسبورغ وبوروسيا دورتموند مع بايرليفركوزن وفرايبورغ مع لايبزيغ.
وبقي بوروسيا دورتموند بالصدارة برصيد 24 نقطة يليه بايرن ميونيخ ب 23 نقطة ثم فرايبورغ ب 22 نقطة ولايبزيغ ب 21 نقطة.