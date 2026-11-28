الدوحة-سانا

واصل سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي هيمنته على التجارب الحرة لسباق جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مسجلاً أسرع زمن في الحصة الثالثة اليوم السبت على حلبة لوسيل.

وذكرت وكالة رويترز، أن أنتونيلي (20 عاماً) الذي حسم لقب البطولة كأصغر بطل في تاريخها سجل زمناً قدره 1:22.400 دقيقة، متقدماً بفارق 0.249 ثانية على زميله البريطاني جورج راسل، ليكمل بذلك سيطرته المطلقة بعد تصدره حصتي التجارب الأولى والثانية أمس الجمعة.

وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فرستابن في المركز الثالث بفارق 0.510 ثانية، تلاه زميله إسحاق حجار رابعاً، ثم سائق فيراري شارل لوكلير خامساً، فيما جاء سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري في المركزين السادس والسابع، وحل لويس هاميلتون سائق فيراري تاسعاً.

يشار إلى أن فريق مرسيدس حسم لقبي الصانعين والسائقين لهذا الموسم، لتنحصر المنافسة في الجولات المتبقية على الانتصارات الفردية وحسم وصافة الترتيب العام التي يتقدم فيها فرستابن بفارق 37 نقطة عن أقرب ملاحقيه.