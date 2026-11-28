مدريد-سانا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه فريق إلتشي، بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

سجل أتلتيكو مبكراً عبر اليخاندرو غريمالدو في الدقيقة 5، وأضاف كانغ إن لي ثاني أهداف الضيوف في الدقيقة 7، وقلص فريق إلتشي النتيجة عن طريق نيتو في الدقيقة 26، لكن جوليان ألفاريز تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41، وأحرز سانغاري بوبا ثاني أهداف إلتشي لكنه لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

بهذه النتيجة ارتقى أتلتيكو مدريد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما توقف رصيد إلتشي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.