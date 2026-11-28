ريو دي جانيرو-سانا
أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تجديد عقد مدافعه وقائده تياغو سيلفا، البالغ من العمر 42 عاماً، حتى 31 كانون الأول عام 2027، ليواصل اللاعب مسيرته مع الفريق لموسم إضافي.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن المدافع المخضرم وقع عقداً جديداً يمتد حتى نهاية العام المقبل، بعد أن كان عقده السابق ينتهي في كانون الأول 2026.
ويخوض سيلفا فترته الثالثة مع فلومينينسي، إذ خاض معه 229 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفاً، وتوج معه بكأس البرازيل عام 2007.
وسبق للمدافع البرازيلي أن لعب لأندية ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنكليزي، وتوج مع الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021.