ريو دي جانيرو-سانا

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تجديد عقد مدافعه وقائده تياغو سيلفا، البالغ من ‏العمر 42 عاماً، حتى 31 كانون الأول عام 2027، ليواصل اللاعب مسيرته مع ‏الفريق لموسم إضافي.‏

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن المدافع المخضرم وقع عقداً جديداً يمتد حتى نهاية ‏العام المقبل، بعد أن كان عقده السابق ينتهي في كانون الأول 2026.‏

ويخوض سيلفا فترته الثالثة مع فلومينينسي، إذ خاض معه 229 مباراة في مختلف ‏المسابقات، سجل خلالها 19 هدفاً، وتوج معه بكأس البرازيل عام 2007.‏

وسبق للمدافع البرازيلي أن لعب لأندية ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ‏وتشيلسي الإنكليزي، وتوج مع الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021.‏