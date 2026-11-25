ميونيخ- سانا

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، بياناً أوضح فيه أن تجديد عقد لاعبه الدولي جمال موسيالا سبق ظهور الأعراض العصبية التي يعانيها، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن حالته الصحية ومستقبله مع الفريق.

ووفقاً للبيان المنشور عبر الموقع الرسمي للنادي، جدد موسيالا عقده مع البايرن حتى عام 2030 في 14 شباط 2025، قبل أن يخضع للفحص الطبي لأول مرة بسبب أعراض تشبه نوبات الغياب في 22 نيسان من العام نفسه، أي بعد أكثر من شهرين على تمديد العقد، مشيراً إلى أن الفحص جرى بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، مباشرة بعد ظهور الأعراض للمرة الأولى.

وأوضح النادي أن البيان صدر عقب محادثات مع ممثلي اللاعب، بهدف وضع حد للشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة بشأن توقيت تجديد العقد وعلاقته بحالته الصحية.

وكان موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، تعرض لحالتَي انهيار خلال مباراتين في فترة الإعداد للموسم الحالي، قبل أن يُكشف عن معاناته من اضطراب عصبي قد يؤدي إلى نوبات مؤقتة وقابلة للعلاج.

وتعرض بايرن ميونيخ لانتقادات خلال الأيام الماضية، بعدما ألمح عدد من مسؤوليه إلى إمكانية مطالبة اللاعب بخفض راتبه، في حال حالت حالته الصحية دون عودته إلى مستواه السابق.