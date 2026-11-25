الدوحة-سانا

خسر المنتخب القطري أمام نظيره اليوناني، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للناشئين بكرة القدم، والمقامة حالياً في قطر.

وأنهى منتخب قطر الشوط الأول من المباراة متقدماً بهدف سجله اللاعب عمر أيمن بعد مرور 5 دقائق.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب اليوناني في تسجيل 4 أهداف ليخطف نقاط اللقاء، ويتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.

بهذه النتيجة تصدر منتخب اليونان ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب المصري بـ 6 نقاط، وضمنا التأهل سوياً إلى دور الـ 32، بينما جاء منتخب قطر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وينتظر فرصة تأهله كأفضل ثوالث، وأخيراً بنما دون رصيد.