برشلونة-سانا

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعب برشلونة فيرمين لوبيز مارين مباراتين، على خلفية طرده خلال مواجهة فريقه أمام فياريال في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

ووفقاً لوكالة رويترز، جاء قرار الإيقاف على خلفية احتجاج فيرمين لوبيز على الحكم الرابع خلال المباراة، بعدما توجه نحوه من مقاعد البدلاء معترضاً بصوت مرتفع، وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط سلوكاً يستوجب العقوبة.

وكان برشلونة تقدم باعتراض رسمي على قرار الطرد، مطالباً بالاكتفاء بإيقاف اللاعب مباراة واحدة، إلا أن لجنة الانضباط قررت تثبيت العقوبة.

وبموجب القرار، سيغيب لوبيز عن مباراتي برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورنيا

وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.