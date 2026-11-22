روما-سانا‏

تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، بلقب البطولة الختامية لرابطة ‏محترفي التنس، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، متصدر التصنيف العالمي، ‏بمجموعتين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد.‏

وحسم ألكاراز المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، قبل أن ينهي الثانية ‏بنتيجة سبعة أشواط مقابل ستة، ليحسم المواجهة لمصلحته ويتوج باللقب للمرة الأولى ‏في مسيرته.‏

وبهذا الإنجاز، أصبح ألكاراز، البالغ من العمر 23 عاماً، رابع لاعب في تاريخ التنس ‏يحرز ألقاب البطولات الأربع الكبرى والبطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، لينضم ‏إلى قائمة تضم الأمريكي أندريه أغاسي والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ‏دجوكوفيتش.‏