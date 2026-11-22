روما-سانا
تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، بلقب البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، متصدر التصنيف العالمي، بمجموعتين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد.
وحسم ألكاراز المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، قبل أن ينهي الثانية بنتيجة سبعة أشواط مقابل ستة، ليحسم المواجهة لمصلحته ويتوج باللقب للمرة الأولى في مسيرته.
وبهذا الإنجاز، أصبح ألكاراز، البالغ من العمر 23 عاماً، رابع لاعب في تاريخ التنس يحرز ألقاب البطولات الأربع الكبرى والبطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، لينضم إلى قائمة تضم الأمريكي أندريه أغاسي والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.