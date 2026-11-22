لندن-سانا

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة بهزيمته أمام مضيفه ليفربول بأربعة أهداف دون ‏رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الحادية عشرة من ‏الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.‏

دخل ليفربول المواجهة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه دومينيك ‏سوبوسلاي في الدقيقة العاشرة، ليضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة الـ ‌‏13.‏

وفي الدقيقة 66 تمكن ريو نغوموها من تسجيل الهدف الثالث، ثمّ سجل فيكتور ‏مونيوز الهدف الرابع في الدقيقة 83 ليؤكد ‏تفوق أصحاب الأرض. ‏

ولعب مانشستر يونايتد منذ الدقيقة الثامنة بعشرة لاعبين عقب طرد قلب دفاعه ليني ‏يورو بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة.‏

بهذه النتيجة، صعد ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، فيما تراجع مانشستر ‏يونايتد إلى المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط.‏