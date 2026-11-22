لندن-سانا
تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة بهزيمته أمام مضيفه ليفربول بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
دخل ليفربول المواجهة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة العاشرة، ليضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 13.
وفي الدقيقة 66 تمكن ريو نغوموها من تسجيل الهدف الثالث، ثمّ سجل فيكتور مونيوز الهدف الرابع في الدقيقة 83 ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.
ولعب مانشستر يونايتد منذ الدقيقة الثامنة بعشرة لاعبين عقب طرد قلب دفاعه ليني يورو بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة.
بهذه النتيجة، صعد ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، فيما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط.