الدوحة-سانا
حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً على نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين بكرة القدم المقامة في قطر.
وسجل شامان القحطاني هدف الفوز الوحيد للأخضر في الدقيقة 73، مانحاً منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى ثلاث نقاط، متساوياً مع فرنسا، فيما تتصدر أوروغواي المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، عقب فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما استهل الأخضر مشواره بالخسارة أمام أوروغواي بنتيجة 2-3.
وسبق للمنتخب السعودي تحقيق ثلاثة انتصارات على منتخبات أوروبية في تاريخ البطولة، بفوزه على إيطاليا في دور المجموعات بنسخة عام 1985، وعلى فرنسا في مونديال 1987، وعلى اسكتلندا بركلات الترجيح في نهائي نسخة عام 1989، ليرفع انتصاره على فرنسا في هذه البطولة رصيده إلى أربعة انتصارات أمام منتخبات القارة الأوروبية.
ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الهايتي، يوم الأربعاء المقبل، سعياً لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.