الدوحة-سانا

حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً على نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة ‏التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة ‏كأس العالم للناشئين بكرة القدم المقامة في قطر.‏

وسجل شامان القحطاني هدف الفوز الوحيد للأخضر في الدقيقة 73، مانحاً منتخب ‏بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.‏

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى ثلاث نقاط، متساوياً مع فرنسا، فيما ‏تتصدر أوروغواي المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، عقب فوزها على هايتي ‏بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما استهل الأخضر مشواره بالخسارة أمام أوروغواي ‏بنتيجة 2-3.‏

وسبق للمنتخب السعودي تحقيق ثلاثة انتصارات على منتخبات أوروبية في تاريخ ‏البطولة، بفوزه على إيطاليا في دور المجموعات بنسخة عام 1985، وعلى ‏فرنسا‏ في مونديال 1987، وعلى اسكتلندا بركلات الترجيح في نهائي نسخة عام ‌‏1989، ليرفع انتصاره على فرنسا في هذه البطولة رصيده إلى أربعة انتصارات أمام ‏منتخبات القارة الأوروبية.‏

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الهايتي، يوم ‏الأربعاء المقبل، سعياً لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.‏