برشلونة-سانا

قلب برشلونة تأخره بهدفين أمام ضيفه فياريال إلى فوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة ‏عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعزز صدارته للترتيب.‏

وبدأ فياريال المباراة بقوة، وافتتح التسجيل عبر تاجون بوكانان في الدقيقة الخامسة، ‏قبل أن يضيف تاني أولوسيي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، بينما أهدر لامين يامال ‏ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين دون ‏رد.‏

وفي الشوط الثاني، قلّص جيرارد مارتين الفرق لبرشلونة في الدقيقة 57، وأدرك ‏فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يسجل مدافع فياريال باو نافارو بالخطأ ‏في مرمى فريقه في الدقيقة 67، مانحاً برشلونة هدف الفوز.‏

وتعرض لاعب فياريال باو نافارو للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90+3، بعد ‏حصوله على بطاقتين صفراوين خلال المباراة.‏

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، يليه ريال مدريد ‏في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً برصيد 28 نقطة، بينما ‏تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.‏