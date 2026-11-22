برشلونة-سانا
قلب برشلونة تأخره بهدفين أمام ضيفه فياريال إلى فوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعزز صدارته للترتيب.
وبدأ فياريال المباراة بقوة، وافتتح التسجيل عبر تاجون بوكانان في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف تاني أولوسيي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، بينما أهدر لامين يامال ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، قلّص جيرارد مارتين الفرق لبرشلونة في الدقيقة 57، وأدرك فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يسجل مدافع فياريال باو نافارو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، مانحاً برشلونة هدف الفوز.
وتعرض لاعب فياريال باو نافارو للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90+3، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال المباراة.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، يليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.