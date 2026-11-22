روما-سانا



حقق يوفنتوس فوزاً كبيراً على ضيفه فينيزيا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وافتتح نيك فولتماده التسجيل في الدقيقة 53، وأضاف تيون كوبمينيرز الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يعزز خوان كابال النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 65، واختتم راندال كولو مواني الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 71.



وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.

