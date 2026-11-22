باريس-سانا



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد، إصابة لاعبه ديزيريه دوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية خلال الشهر الجاري.



وأوضح النادي في بيان رسمي، أن الإصابة تعرض لها دوي خلال مواجهة الفريق أمام نيس السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2.



وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً قد غادر أرض الملعب على نقالة طبية في الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة، رغم نجاحه في تسجيل أحد أهداف فريقه خلال المباراة.



ولم يحدد النادي حتى الآن المدة المتوقعة لغياب اللاعب عن الملاعب.



وتعد إصابة دوي الثانية من نوعها في صفوف باريس سان جيرمان، بعد تعرض لاعبه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة مماثلة، ما يزيد من متاعب الفريق على صعيد الإصابات.