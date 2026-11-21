باريس-سانا

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بعد فوزه على مضيفه نيس بنتيجة ‌‏3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

تقدم محمد عمورة مبكراً لصالح نيس في الدقيقة الثامنة، لكن باريس سان جيرمان أدرك التعادل ‏عبر سيني مايولو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف ديزيريه دوي الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 85، نجح البديل فيران توريس في تسجيل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، ‏وقبل صافرة النهاية سجل التونسي علي العابدي هدفا ثانياً لأصحاب الأرض لكنه لم يكن كافياً ‏لتجنب الهزيمة.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة معززاً موقعه في صدارة الدوري ‏الفرنسي، فيما بقي نيس في المركز السادس برصيد 17 نقطة.