باريس-سانا
عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بعد فوزه على مضيفه نيس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.
تقدم محمد عمورة مبكراً لصالح نيس في الدقيقة الثامنة، لكن باريس سان جيرمان أدرك التعادل عبر سيني مايولو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف ديزيريه دوي الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.
وفي الدقيقة 85، نجح البديل فيران توريس في تسجيل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، وقبل صافرة النهاية سجل التونسي علي العابدي هدفا ثانياً لأصحاب الأرض لكنه لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.
بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة معززاً موقعه في صدارة الدوري الفرنسي، فيما بقي نيس في المركز السادس برصيد 17 نقطة.