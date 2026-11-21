المنامة-سانا

حقق منتخب سوريا الوطني للسباحة ميداليتين، ذهبية وفضية، في منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية للفئات السنية، المقامة في مملكة البحرين.

وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة، أن السباح كرم بنيان أحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر صدر، مسجلاً دقيقة و9 ثوانٍ و53 جزءاً من الثانية.

ونالت السباحة لين عياش الميدالية الفضية، بعد أن أنهت السباق بزمن دقيقة و14 ثانية و80 جزءاً من الثانية.

ويشارك في البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية للفئات السنية لعام 2026، 312 سباحاً وسباحة يمثلون 14 دولة عربية.