مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبه الشاب تشافي إسبارت حتى عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى الحفاظ على مواهبه الصاعدة.

وفرض إسبارت البالغ من العمر 19 عاماً نفسه ضمن حسابات الفريق الأول، بعدما حصل على فرصة الظهور مع الكبار الموسم الماضي، قبل أن تتزايد مشاركاته خلال الموسم الحالي، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني، أن إسبارت انضم إلى أكاديمية “لاماسيا” عام 2015، وخاض 9 مباريات مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، علماً بأنه يغيب حالياً بسبب الإصابة.

ويواجه برشلونة الأحد المقبل فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.