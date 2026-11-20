نيون-سانا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2026-‌‏2027، التي سُحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية، أبرزها ‏لقاء إسبانيا مع فرنسا.‏

ويلتقي في المواجهات الأربع منتخب إسبانيا مع فرنسا، وهولندا مع البرتغال، وبلجيكا مع ‏ألمانيا، والنرويج مع إنكلترا، وذلك ضمن منافسات الدور الذي يقام بنظام الذهاب والإياب ‏خلال الفترة بين 25 و30 آذار المقبل.‏

ووفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 9 و10 حزيران ‌‏2027، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 13 حزيران المقبل.‏

وتُحدد مواجهات الدور نصف النهائي وفقاً لنتائج ربع النهائي، حيث يتأهل الفائز من ‏مواجهة هولندا والبرتغال لملاقاة الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا، بينما يتواجه الفائزان من ‏مواجهتي بلجيكا وألمانيا والنرويج وإنكلترا.‏

يُذكر أن المنتخب البرتغالي توج بلقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية عام ‌‏2025، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 5-3، إثر تعادلهما 2-2 في ‏المباراة النهائية.‏