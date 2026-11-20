نيون-سانا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي سُحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء إسبانيا مع فرنسا.
ويلتقي في المواجهات الأربع منتخب إسبانيا مع فرنسا، وهولندا مع البرتغال، وبلجيكا مع ألمانيا، والنرويج مع إنكلترا، وذلك ضمن منافسات الدور الذي يقام بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة بين 25 و30 آذار المقبل.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 9 و10 حزيران 2027، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 13 حزيران المقبل.
وتُحدد مواجهات الدور نصف النهائي وفقاً لنتائج ربع النهائي، حيث يتأهل الفائز من مواجهة هولندا والبرتغال لملاقاة الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا، بينما يتواجه الفائزان من مواجهتي بلجيكا وألمانيا والنرويج وإنكلترا.
يُذكر أن المنتخب البرتغالي توج بلقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية عام 2025، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 5-3، إثر تعادلهما 2-2 في المباراة النهائية.