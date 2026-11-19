مدريد-سانا
تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط ترقب لمواجهات بارزة قد تؤثر في صراع الصدارة والمراكز المتقدمة، يتقدمها ديربي إشبيلية بين إشبيلية وريال بيتيس، إلى جانب لقاءي برشلونة مع فياريال وريال مدريد مع سيلتا فيغو.
وتُفتتح الجولة بمواجهة أتلتيك بلباو وإسبانيول، فيما تشهد مباريات السبت أربع مواجهات، أبرزها ديربي إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، إضافة إلى لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة ملاحقة المتصدر.
وتتواصل المنافسات الأحد بأربع مباريات، تتصدرها مواجهة برشلونة وفياريال على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يأمل الفريق الكتالوني تعزيز صدارته للترتيب، بينما يسعى فياريال إلى الخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقعه في جدول الدوري، كما يلتقي خيتافي مع أتلتيكو مدريد في مواجهة مهمة ضمن سباق المراكز المتقدمة، فيما تُختتم الجولة يوم الإثنين بلقاء ليفانتي وإلتشي.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ 28 نقطة، وريال بيتيس الرابع بـ 26 نقطة، يليه ريال سوسيداد خامساً برصيد 22 نقطة.