مدريد-سانا

تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط ترقب لمواجهات بارزة قد تؤثر ‏في صراع الصدارة والمراكز المتقدمة، يتقدمها ديربي إشبيلية بين إشبيلية وريال بيتيس، إلى جانب لقاءي برشلونة مع ‏فياريال وريال مدريد مع سيلتا فيغو.

وتُفتتح الجولة بمواجهة أتلتيك بلباو وإسبانيول، فيما تشهد مباريات السبت أربع مواجهات، أبرزها ديربي إشبيلية على ‏ملعب رامون سانشيز بيزخوان، إضافة إلى لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة ملاحقة ‏المتصدر.

وتتواصل المنافسات الأحد بأربع مباريات، تتصدرها مواجهة برشلونة وفياريال على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث ‏يأمل الفريق الكتالوني تعزيز صدارته للترتيب، بينما يسعى فياريال إلى الخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقعه في جدول ‏الدوري، كما يلتقي خيتافي مع أتلتيكو مدريد في مواجهة مهمة ضمن سباق المراكز المتقدمة، فيما تُختتم الجولة يوم ‏الإثنين بلقاء ليفانتي وإلتشي.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما ‏يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ 28 نقطة، وريال بيتيس الرابع بـ 26 نقطة، يليه ريال سوسيداد خامساً برصيد 22 ‏نقطة.