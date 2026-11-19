مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس تجديد عقد لاعب وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني حتى 30 حزيران عام 2032، ليواصل مسيرته مع الفريق الملكي خلال السنوات المقبلة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن تشواميني الذي انضم إلى صفوف الفريق عام 2022 قادماً من موناكو الفرنسي، خاض 205 مباريات بقميص ريال مدريد خلال خمسة مواسم، وتُوّج معه بثمانية ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، والدوري الإسباني مرة واحدة، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض تشواميني 50 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وتُوّج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

ويأتي تجديد عقد تشواميني في إطار توجه ريال مدريد للحفاظ على ركائزه الأساسية، إذ أعلن النادي أمس الأربعاء تجديد عقد لاعبه التركي أردا غولر حتى 30 حزيران عام 2032، قبل أن يعلن اليوم تمديد عقد اللاعب الفرنسي للفترة ذاتها.