تورينو-سانا
تعرض لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، خلال مواجهته الروسي دانييل ميدفيديف في البطولة الختامية لموسم التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية.
وذكرت وكالة رويترز أن ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، احتاج إلى تدخل الجهاز الطبي خلال المجموعة الثانية، حيث تلقى العلاج ووُضع ضماد على فخذه، قبل أن يستكمل المباراة ويحقق الفوز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-4.
وضمن اللاعب الإسباني بهذا الفوز التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما يستعد لمواجهة الإيطالي فلافيو كوبولي في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات.