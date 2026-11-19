تورينو-سانا

تعرض لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من ‏فخذه الأيسر، خلال مواجهته الروسي دانييل ميدفيديف في البطولة الختامية لموسم ‏التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، احتاج إلى تدخل الجهاز ‏الطبي خلال المجموعة الثانية، حيث تلقى العلاج ووُضع ضماد على فخذه، قبل أن ‏يستكمل المباراة ويحقق الفوز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-4.‏

وضمن اللاعب الإسباني بهذا الفوز التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما يستعد ‏لمواجهة الإيطالي فلافيو كوبولي في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات.‏