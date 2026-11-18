الدوحة-سانا

تنطلق غداً الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، منافسات كأس العالم بكرة القدم تحت 17 سنة قطر 2026، بمشاركة 48 منتخباً تتنافس في 104 مباريات، على ملاعب مجمع أسباير زون.

ويشهد اليوم الأول للبطولة مباريات قوية ضمن المجموعات الأربع الأولى، وتبدأ المواجهات بلقاء كاليدونيا الجديدة والإكوادور ضمن المجموعة الثانية، وفي التوقيت نفسه تلتقي فرنسا مع هايتي ضمن المجموعة الرابعة.

كما يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الأوغندي ضمن المجموعة الثانية، فيما يلتقي منتخبا السعودية وأوروغواي ضمن المجموعة الرابعة، ويلاقي منتخب موزمبيق نظيره الدنماركي ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يخوض المنتخب القطري أولى مبارياته أمام بنما ضمن المجموعة الأولى.

ويخوض المنتخب المصري مواجهته الافتتاحية أمام اليونان ضمن المجموعة الأولى بالتزامن مع لقاء الأرجنتين وأستراليا ضمن المجموعة الثالثة.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم اكتمال استعداداتها لانطلاق البطولة، بالتزامن مع اكتمال وصول جميع الوفود.