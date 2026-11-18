مدريد-سانا‏

أعلن اللاعب الإسباني خوان ماتا، صانع لعب ‏مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، اليوم الأربعاء، ‏اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاماً، منهياً مسيرة ‏رياضية امتدت لأكثر من عقدين كانت زاخرة ‏بالبطولات والألقاب مع الأندية والمنتخب الإسباني. ‎

وذكرت رويترز أن ماتا يعتبر أحد أفراد الجيل ‏الذهبي لإسبانيا، إذ توج بكأس العالم 2010 في ‏جنوب أفريقيا، قبل أن يترك بصمته في نهائي بطولة ‏أوروبا 2012 بتسجيله أحد أهداف الفوز على ‏إيطاليا‎.‎

وتدرج ماتا في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يبرز ‏نجمه مع فالنسيا، لينتقل إلى تشيلسي عام 2011، ‏حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في موسمه ‏الأول مع النادي، وفي عام 2014 انتقل ⁠إلى مانشستر ‏يونايتد، وأضاف إلى إنجازاته لقبي كأس الاتحاد ‏الإنكليزي والدوري الأوروبي‎.‎

وبعد مغادرته يونايتد في 2022، انتقل إلى الدوري ‏التركي، وفاز بلقب الدوري ⁠مع غلطة سراي، ثم لعب ‏بالدوري الياباني مع فيسل كوبي، قبل أن يختتم ‏مشواره الاحترافي في أستراليا‎.‎

وخاض ماتا 41 مباراة دولية ⁠بقميص إسبانيا، سجل ‏خلالها 10 أهداف، وأسهم في واحدة من أنجح ‏الفترات في تاريخ كرة القدم الإسبانية.