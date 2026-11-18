مدريد-سانا
أعلن اللاعب الإسباني خوان ماتا، صانع لعب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاماً، منهياً مسيرة رياضية امتدت لأكثر من عقدين كانت زاخرة بالبطولات والألقاب مع الأندية والمنتخب الإسباني.
وذكرت رويترز أن ماتا يعتبر أحد أفراد الجيل الذهبي لإسبانيا، إذ توج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، قبل أن يترك بصمته في نهائي بطولة أوروبا 2012 بتسجيله أحد أهداف الفوز على إيطاليا.
وتدرج ماتا في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يبرز نجمه مع فالنسيا، لينتقل إلى تشيلسي عام 2011، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع النادي، وفي عام 2014 انتقل إلى مانشستر يونايتد، وأضاف إلى إنجازاته لقبي كأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي.
وبعد مغادرته يونايتد في 2022، انتقل إلى الدوري التركي، وفاز بلقب الدوري مع غلطة سراي، ثم لعب بالدوري الياباني مع فيسل كوبي، قبل أن يختتم مشواره الاحترافي في أستراليا.
وخاض ماتا 41 مباراة دولية بقميص إسبانيا، سجل خلالها 10 أهداف، وأسهم في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ كرة القدم الإسبانية.