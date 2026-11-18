دمشق-سانا
أعلنت لجنة المسابقات الرئيسة في الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، جداول مباريات أندية الدرجة الأولى للرجال، والمرحلة الأولى من الدوري العام للسيدات للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة ثمانية أندية في منافسات الرجال، وستة أندية في منافسات السيدات.
وتنطلق منافسات الرجال في الخامس من كانون الأول المقبل، فيما تبدأ منافسات السيدات في السادس والعشرين من الشهر ذاته، وذلك على أرضية عدد من الصالات الرياضية.
وتضم قائمة الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى للرجال كلاً من جيرود والقطيفة والتحرير والرواد وأبو حردوب وهجين وبوليل والفرات، فيما تشارك في الدوري العام للسيدات أندية سلمية والشرطة ودير عطية ومحردة والجولان وتلدرة.
وتستمر منافسات الرجال حتى السادس عشر من كانون الثاني 2027، فيما تختتم المرحلة الأولى من دوري السيدات في السادس من شباط 2027.