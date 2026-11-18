دمشق-سانا

‎أعلنت لجنة المسابقات الرئيسة في الاتحاد العربي السوري ‏للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، جداول مباريات أندية الدرجة ‏الأولى للرجال، والمرحلة الأولى من الدوري العام للسيدات ‏للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة ثمانية أندية في ‏منافسات الرجال، وستة أندية في منافسات السيدات‎.‎

وتنطلق منافسات الرجال في الخامس من كانون الأول المقبل، ‏فيما تبدأ منافسات السيدات في السادس والعشرين من الشهر ‏ذاته، وذلك على أرضية عدد من الصالات الرياضية‎.‎

وتضم قائمة الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى للرجال ‏كلاً من جيرود والقطيفة والتحرير والرواد وأبو حردوب ‏وهجين وبوليل والفرات، فيما تشارك في الدوري العام للسيدات ‏أندية سلمية والشرطة ودير عطية ومحردة والجولان وتلدرة‎.‎

وتستمر منافسات الرجال حتى السادس عشر من كانون الثاني ‌‏2027، فيما تختتم المرحلة الأولى من دوري السيدات في ‏السادس من شباط 2027.