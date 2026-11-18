داكار -سانا

حسم منتخب السنغال اليوم الثلاثاء تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة ‌القدم التي ستنطلق في حزيران 2027 وتستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وذكرت وكالة رويترز أن تأهل السنغال جاء دون خوض أي مباراة اليوم، وذلك بعد فوز منتخب موزمبيق على منتخب إثيوبيا بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ليضمن السنغال له مكاناً ‌في ⁠نهائيات البطولة القارية قبل جولتين من انتهاء التصفيات.

وكان المنتخب السنغالي رفع رصيده إلى 10 نقاط، بعد فوزه على السودان بنتيجة 4-2 في الجولة الرابعة، ليضمن إنهاء التصفيات ضمن أول مركزين في المجموعة.