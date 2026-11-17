لومي-سانا

حقق منتخب توغو اليوم الثلاثاء فوزاً كبيراً على ضيفه منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة ‏الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وظهر منتخب توغو منذ بداية المباراة بصورة هجومية مميزة مستفيداً من عاملَي الأرض والجمهور، وتقدم بالهدف الأول عبر عبر مهاجمه تيباولت كليدجي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 32، ثم يختتم قلب الدفاع كينيدي بواتينغ أهداف فريقه بالدقيقة 38 .

وبهذه النتيجة حافظت الجزائر رغم خسارتها اليوم على صدارة المجموعة بسبع نقاط، في حين جاءت توغو بالمركز الثاني بست نقاط، وزامبيا ثالثاً بخمس نقاط، وبورندي رابعاً بثلاث نقاط .