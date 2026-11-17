عواصم -سانا
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر ومضيفه منتخب مالاوي، اليوم الثلاثاء على ملعب بينغو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.
وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فازت أنغولا على جنوب السودان بهدف سجله اللاعب ميرو في الدقيقة 45+1.
وبهذه النتائج تصدرت أنغولا المجموعة برصيد 10 نقاط، وجاءت مصر ثانياً بثماني نقاط، ثم مالاوي بأربع نقاط وجنوب السودان أخيراً من دون نقاط.
مصر تتعادل مع مالاوي وأنغولا تتغلب على جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا
عواصم -سانا