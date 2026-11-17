عواصم -سانا



حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر ومضيفه منتخب مالاوي، اليوم الثلاثاء على ملعب بينغو الوطني، ضمن منافسات الجولة ‏الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.



وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فازت أنغولا على جنوب السودان بهدف سجله اللاعب ميرو في الدقيقة 45+1.



وبهذه النتائج تصدرت أنغولا المجموعة برصيد 10 نقاط، وجاءت مصر ثانياً بثماني نقاط، ثم مالاوي بأربع نقاط وجنوب السودان أخيراً من دون نقاط.