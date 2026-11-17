تورينو-سانا

فاز لاعب التنس الفرنسي آرثر فيلس اليوم الثلاثاء على الإسباني رافاييل جودار ضمن منافسات كأس الماسترز للتنس المقامة في إيطاليا، بمجموعتين لمجموعة واحدة.



وذكرت وكالة رويترز أن جودار تمكن من الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-4، لكن فيلس نجح في العودة إلى أجواء اللقاء، فارضاً أفضليته في المجموعتين الثانية والثالثة والفوز بهما /6-2/،/ 6-2/، ليحسم المواجهة لمصلحته ويحقق انتصاره الأول في البطولة.



وكان فيلس قد استهل مشواره بالخسارة أمام الأمريكي بن شيلتون، فيما تعرض جودار للهزيمة أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الجولة الأولى.



وبهذا الفوز أبقى اللاعب الفرنسي على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي