سنغافورة-سانا

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً عريضاً على نظيره السنغافوري بنتيجة 7-0، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني في سنغافورة.

وذكرت رويترز أن المنتخب البرازيلي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وكان نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور أبرز نجوم المواجهة، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 9-15-21 .

وأضاف إندريك فيليبي الهدف الرابع في الدقيقة 31 ، قبل أن يعزز إستيفاو بالهدف الخامس في الدقيقة 51، وأضاف ريان فيتور الهدف السادس في الدقيقة 65، قبل أن يختتم مدافع سنغافورة راؤول بالهدف السابع بعد أن سجل هدفاً عكسياً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74.

وجاء هذا الفوز ليمنح البرازيل دفعة معنوية، بعد خسارتها أمام اليابان بنتيجة 3-2 في مباراتها الودية السابقة التي أقيمت يوم السبت الماضي .