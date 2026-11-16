جوبا -سانا
فاز منتخب السنغال على نظيره السوداني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في جوبا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.
وفرض المنتخب السنغالي أفضليته في الشوط الأول، وتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه نيكولاس جاكسون، قبل أن يضيف الحاج مالك ضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 22.
وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب السوداني إلى أجواء اللقاء، حيث سجل الجزولي نوح هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52، قبل أن يدرك صلاح الدين عادل التعادل في الدقيقة 75.
ونجح منتخب السنغال في استعادة التقدم عبر باتي مبوب في الدقيقة 87، قبل أن يضيف بول ميندي الهدف الرابع في الدقيقة 90+1، ليحسم الضيوف المواجهة لمصلحتهم.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب السنغال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، معززاً حظوظه في التأهل إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد السودان عند 6 نقاط