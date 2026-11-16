جوبا -سانا

فاز منتخب السنغال على نظيره السوداني بنتيجة 4-2، في ‏المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في جوبا ضمن منافسات الجولة ‏الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.‏

وفرض المنتخب السنغالي أفضليته في الشوط الأول، وتقدم ‏بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه نيكولاس ‏جاكسون، قبل أن يضيف الحاج مالك ضيوف الهدف الثاني ‏في الدقيقة 22.‏

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب السوداني إلى أجواء اللقاء، ‏حيث سجل الجزولي نوح هدف تقليص الفارق في الدقيقة ‌‏52، قبل أن يدرك صلاح الدين عادل التعادل في ‏الدقيقة 75.‏

ونجح منتخب السنغال في استعادة التقدم عبر باتي مبوب في ‏الدقيقة 87، قبل أن يضيف بول ميندي الهدف الرابع في ‏الدقيقة 90+1، ليحسم الضيوف المواجهة لمصلحتهم.‏

وبهذه النتيجة، رفع منتخب السنغال رصيده إلى 10 نقاط في ‏صدارة المجموعة التاسعة، معززاً حظوظه في التأهل إلى ‏النهائيات، فيما تجمد رصيد السودان عند 6 نقاط