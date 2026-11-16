أستانا-سانا
حقق منتخب سلوفاكيا اليوم الإثنين تعادلاً ثمنياً مع مضيفه منتخب كازاخستان بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وافتتح الفريق الكازاخي التسجيل في الدقيقة 29 عبر لاعبه إسلام تشيسنوكوف، قبل أن يدرك روبرت بوجينيك هدف التعادل لسلوفاكيا في الدقيقة 56.
وعاد المنتخب الكازاخي للتقدم بهدف ثان سجله يان فوغوروفسكي في الدقيقة 65، قبل أن يتمكن أدريان كابراليك من خطف التعادل في الدقيقة 90+5.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 12 نقطة، مؤكداً صدارته للمجموعة الثالثة، فيما رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع والأخير للمجموعة .