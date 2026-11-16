أستانا-سانا

حقق منتخب سلوفاكيا اليوم الإثنين تعادلاً ثمنياً مع مضيفه ‏منتخب كازاخستان بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة السادسة ‏من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح الفريق الكازاخي التسجيل في الدقيقة 29 عبر لاعبه إسلام ‏تشيسنوكوف، قبل أن يدرك روبرت بوجينيك هدف التعادل ‏لسلوفاكيا في الدقيقة 56.‏

وعاد المنتخب الكازاخي للتقدم بهدف ثان سجله يان ‏فوغوروفسكي في الدقيقة 65، قبل أن يتمكن أدريان كابراليك من ‏خطف التعادل في الدقيقة 90+5.‏

وبهذه النتيجة، رفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 12 نقطة، ‏مؤكداً صدارته للمجموعة الثالثة، فيما رفع منتخب كازاخستان ‏رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع والأخير للمجموعة .‏