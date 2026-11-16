ألكاراز يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على تيافو

تورينو-سانا



استهل الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم الإثنين، مشواره في كأس الماسترز للتنس المقامة في إيطاليا، بالفوز على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين دون رد، بواقع 6/2 و6/2، محققاً انتصاره العاشر على التوالي.



وذكرت وكالة رويترز أن ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، فرض أفضليته منذ بداية اللقاء، ونجح في كسر إرسال منافسه مبكراً، ليتقدم سريعاً ويحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6/2.



وفي المجموعة الثانية، واصل الإسباني تفوقه رغم محاولات تيافو العودة إلى أجواء المباراة، قبل أن يحسم ألكاراز المجموعة بالنتيجة ذاتها، وينهي المواجهة في ساعة وعشر دقائق.



ويخوض ألكاراز، البالغ من العمر 24 عاماً، مشاركته الرابعة في هذه البطولة التي تقام في ختام الموسم، بعد تتويجه بلقبَي بطولتَي فيينا وباريس للماسترز خلال الشهر الماضي.