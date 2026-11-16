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ألكاراز يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على تيافو

photo 2026 11 16 19 26 02 ألكاراز يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على تيافو
الإسباني كارلوس ألكاراز يحتفل بفوزه على الأمريكي فرنسيس تيافو في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين-تورينو-رويترز

تورينو-سانا

استهل الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم الإثنين، مشواره في كأس الماسترز للتنس المقامة في إيطاليا، بالفوز على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين دون رد، بواقع 6/2 و6/2، محققاً انتصاره العاشر على التوالي.

وذكرت وكالة رويترز أن ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، فرض أفضليته منذ بداية اللقاء، ونجح في كسر إرسال منافسه مبكراً، ليتقدم سريعاً ويحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6/2.

وفي المجموعة الثانية، واصل الإسباني تفوقه رغم محاولات تيافو العودة إلى أجواء المباراة، قبل أن يحسم ألكاراز المجموعة بالنتيجة ذاتها، وينهي المواجهة في ساعة وعشر دقائق.

ويخوض ألكاراز، البالغ من العمر 24 عاماً، مشاركته الرابعة في هذه البطولة التي تقام في ختام الموسم، بعد تتويجه بلقبَي بطولتَي فيينا وباريس للماسترز خلال الشهر الماضي.

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