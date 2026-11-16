دافيدوفيتش ينسحب من تشكيلة إسبانيا في كأس ديفيز للتنس

مدريد-سانا
يغيب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش عن منتخب بلاده في منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ديفيز للتنس المقررة هذا الشهر، بعد قراره إنهاء موسمه مبكراً، لمنح الأولوية للتعافي بدنياً والاستعداد لموسم 2027، عقب موسم مرهق.
ونقلت وكالة رويترز عن دافيدوفيتش قوله: إن هذا الموسم كان صعباً من الناحية البدنية، وأجبرتني الإصابات على التوقف عدة مرات، ولا يزال جسدي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي قبل أن أتمكن من المنافسة مجدداً.
وكان دافيدوفيتش اختير ضمن تشكيلة إسبانيا المشاركة في دور الثمانية، إلى جانب كارلوس ألكاراز، ورافائيل خودار، وبيدرو مارتينيز، ومارسيل غرانويرس، على أن يحل دانييل ميريدا محله في القائمة.
وعانى دافيدوفيتش، المصنف السادس عشر عالمياً، من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، قبل أن يعود ويتوج بلقب بطولة تشنغدو المفتوحة في أيلول الماضي، كما فاز ببطولة شنغهاي للأساتذة الشهر الماضي.
وتُقام منافسات دور الثمانية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة المغلقة في مدينة بولونيا الإيطالية، خلال الفترة من 24 إلى 29 تشرين الثاني الجاري، حيث يلتقي المنتخب الإسباني نظيره النمساوي.