دافيدوفيتش ينسحب من تشكيلة إسبانيا في كأس ديفيز للتنس

مدريد-سانا ‏

يغيب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش عن منتخب بلاده في منافسات دور الثمانية من ‏بطولة كأس ديفيز للتنس المقررة هذا الشهر، بعد قراره إنهاء موسمه مبكراً، لمنح الأولوية ‏للتعافي بدنياً والاستعداد لموسم 2027، عقب موسم مرهق.‏

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ونقلت وكالة رويترز عن دافيدوفيتش قوله: إن هذا الموسم كان صعباً من الناحية البدنية، ‏وأجبرتني الإصابات على التوقف عدة مرات، ولا يزال جسدي بحاجة إلى مزيد من الوقت ‏للتعافي قبل أن أتمكن من المنافسة مجدداً.‏

وكان دافيدوفيتش اختير ضمن تشكيلة إسبانيا المشاركة في دور الثمانية، إلى جانب ‏كارلوس ألكاراز، ورافائيل خودار، وبيدرو مارتينيز، ومارسيل غرانويرس، على أن يحل ‏دانييل ميريدا محله في القائمة.‏

وعانى دافيدوفيتش، المصنف السادس عشر عالمياً، من إصابة في الظهر أبعدته عن ‏الملاعب لمدة شهرين، قبل أن يعود ويتوج بلقب بطولة تشنغدو المفتوحة في أيلول ‏الماضي، كما فاز ببطولة شنغهاي للأساتذة الشهر الماضي.‏

وتُقام منافسات دور الثمانية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة المغلقة في مدينة بولونيا ‏الإيطالية، خلال الفترة من 24 إلى 29 تشرين الثاني الجاري، حيث يلتقي المنتخب ‏الإسباني نظيره النمساوي.‏