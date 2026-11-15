رونالدو جونيور يبدأ مشواره مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً



لشبونة-سانا



سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو جونيور ظهوره الأول مع منتخب بلاده تحت 17 عاماً، خلال مواجهة أندورا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا للناشئين 2027.



وذكرت وكالة رويترز أن جونيور، البالغ من العمر 16 عاماً، شارك بديلاً في الدقيقة 73 من المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بأربعة أهداف دون مقابل، ليخوض أولى مبارياته مع هذه الفئة العمرية، بعد مشاركاته السابقة مع منتخبي تحت 15 و16 عاماً، حيث لعب 13 مباراة معهما.



وشهدت المباراة حضور عدد من لاعبي المنتخب البرتغالي الأول، بينهم فيتينيا وروبن نيفيز وجواو فيليكس.



وسبق لجونيور، الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللعب ضمن فرق الفئات العمرية في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل انتقاله إلى السعودية عام 2023.