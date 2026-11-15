زفيريف يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على خودار

تورينو-سانا



استهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، اليوم الأحد، مشواره في كأس الماسترز للتنس المقامة في إيطاليا، بالفوز على الإسباني رافائيل خودار بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة محترفي التنس (ATP)، تضم منافسات الفردي ثمانية لاعبين موزعين على مجموعتين؛ تحمل الأولى اسم «جون ماكنرو»، وتضم كلاً من زفيريف، والأمريكي بن شيلتون، والفرنسي آرثر فيس، والإسباني رافائيل خودار، فيما تحمل المجموعة الثانية اسم «إيفان ليندل»، وتضم الإسباني كارلوس ألكاراز، والروسي دانييل ميدفيديف، والإيطالي فلافيو كوبولي، والأمريكي فرانسيس تيافوي.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر إقامته في 21 تشرين الثاني الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في 22 منه.