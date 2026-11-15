الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: زفيريف يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على خودار
بحث
بحث
sana-logo-mobile

زفيريف يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على خودار

photo 2026 11 15 19 18 56 زفيريف يستهل مشواره في كأس الماسترز للتنس بالفوز على خودار
الألماني ألكسندر زفيريف و الإسباني رافائيل خودار -وكالة رويترز

تورينو-سانا
 
استهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، اليوم الأحد، مشواره في كأس الماسترز للتنس المقامة في إيطاليا، بالفوز على الإسباني رافائيل خودار بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
 
ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة محترفي التنس (ATP)، تضم منافسات الفردي ثمانية لاعبين موزعين على مجموعتين؛ تحمل الأولى اسم «جون ماكنرو»، وتضم كلاً من زفيريف، والأمريكي بن شيلتون، والفرنسي آرثر فيس، والإسباني رافائيل خودار، فيما تحمل المجموعة الثانية اسم «إيفان ليندل»، وتضم الإسباني كارلوس ألكاراز، والروسي دانييل ميدفيديف، والإيطالي فلافيو كوبولي، والأمريكي فرانسيس تيافوي.
 
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر إقامته في 21 تشرين الثاني الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في 22 منه.

الوحدة يلتقي أمية في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم
برونزية لسوريا ببطولة العالم للكيوكوشنكاي
نتائج متميزة لنادي الشرطة ببطولة الجمهورية للتايكونجتسو للفئات تحت 18 عاماً
الطليعة يتغلب على شرطة حلب في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
إعلان قائمة منتخب سوريا الأولمبي للمشاركة في معسكر داخلي بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار