منتخب سوريا للمواي تاي يختتم مشاركته في بطولة العالم للشباب والناشئين بذهبية

أثينا-سانا



اختتم منتخب سوريا للمواي تاي مشاركته في بطولة العالم للشباب والناشئين 2026 المقامة في اليونان، اليوم الأحد، بإضافة ميدالية ذهبية إلى رصيده، أحرزتها اللاعبة خولة الأغبر في وزن 52 كغ ضمن منافسات «التكنيكال».



وذكر الاتحاد السوري للمواي تاي في صفحته على فيسبوك، أن الذهبية التي حققتها الأغبر تضاف إلى الميداليات التي أحرزها المنتخب أمس السبت، والبالغ عددها 8 ميداليات متنوعة، منها 5 فضيات جاءت عبر اللاعبين محمد مسالمة الذي نال ميداليتين في منافسات الحلبة و«التكنيكال»، وكنان الراعي في منافسات «التكنيكال»، وخولة الأغبر في منافسات الحلبة، وحامد مسعود في منافسات «التكنيكال».



وأحرز المنتخب أيضاً ثلاث ميداليات برونزية في منافسات «التكنيكال»، عبر صابر إبراهيم ومحمد عيسى والكميت نجار.



كما نال المنتخب ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات «شوك لوم»، التي تقام لأول مرة، وتعني القتال الهوائي «شادو مواي تاي»، حيث أحرز اللاعب الكميت النجار الفضية، وحامد مسعود البرونزية.



وشهدت البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون ما يزيد على 100 دولة، تنافسوا ضمن 154 فئة.