الجزائر تتغلب بصعوبة على توغو في التصفيات الإفريقية

الجزائر-سانا

تغلب المنتخب الجزائري على ضيفه التوغولي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما السبت، في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بكرة القدم.

سجل رامي بن سبعيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، مانحاً منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب زامبيا صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد منتخب توغو عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة، بفارق نقطة أمام بوروندي الأخيرة.