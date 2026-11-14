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منتخب النرويج يتجاوز نظيره الويلزي في دوري الأمم الأوروبية

Untitled 1 14 منتخب النرويج يتجاوز نظيره الويلزي في دوري الأمم الأوروبية
لحظة تسجيل النجم إيرلينغ هالاند الهدف الثالث لمنتخب النرويج في شباك نظيره منتخب ويلز-14-11-2026-أوسلو-رويترز

أوسلو-سانا

تغلب منتخب النرويج على نظيره الويلزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض كل من أنطونيو نوسا في الدقيقة 59، وأندرياس شييلديروب في الدقيقة 68، قبل أن يختتم النجم إيرلينغ هالاند الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 88، فيما أحرز بروكس هدف منتخب ويلز الوحيد في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة رفع منتخب النرويج رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند 3 نقاط في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام أصحاب الأرض.

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