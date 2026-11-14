الإصابة تحرم منتخب إيطاليا من خدمات مهاجمه كامبياجي أمام بلجيكا

روما-سانا‏

تلقى منتخب إيطاليا لكرة القدم ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره البلجيكي غداً ‏الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم ‏الأوروبية، بعد تأكد غياب نيكولو كامبياجي، مهاجم بولونيا، بسبب الإصابة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الطاقم الطبي للمنتخب قيّم حالة ‏كامبياجي صباح اليوم، إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل يوم الخميس الماضي.

ولم يتمكن مهاجم بولونيا من التعافي في الوقت المناسب، ما دفع الجهاز الطبي إلى ‏اتخاذ قرار بمغادرته معسكر المنتخب، وعدم استكمال الاستعدادات للمواجهة المقبلة.‏

وتأتي إصابة كامبياجي بعد تعرض زميله في المنتخب، لاعب خط الوسط دافيدي ‏فراتيسي، أمس الجمعة، لإصابة عضلية اضطر على إثرها إلى مغادرة المعسكر.