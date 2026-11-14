الإصابة تحرم منتخب إيطاليا من خدمات مهاجمه كامبياجي أمام بلجيكا

روما-سانا
تلقى منتخب إيطاليا لكرة القدم ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره البلجيكي غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، بعد تأكد غياب نيكولو كامبياجي، مهاجم بولونيا، بسبب الإصابة.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الطاقم الطبي للمنتخب قيّم حالة كامبياجي صباح اليوم، إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل يوم الخميس الماضي.
ولم يتمكن مهاجم بولونيا من التعافي في الوقت المناسب، ما دفع الجهاز الطبي إلى اتخاذ قرار بمغادرته معسكر المنتخب، وعدم استكمال الاستعدادات للمواجهة المقبلة.
وتأتي إصابة كامبياجي بعد تعرض زميله في المنتخب، لاعب خط الوسط دافيدي فراتيسي، أمس الجمعة، لإصابة عضلية اضطر على إثرها إلى مغادرة المعسكر.