فرينكي دي يونغ يغادر معسكر منتخب هولندا

أمستردام-سانا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم غياب لاعب الوسط فرينكي دي يونغ عن المباراة أمام ألمانيا، المقررة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم السبت، أن لاعب برشلونة الإسباني يعاني بعض الآلام الجسدية الطفيفة عقب احتكاك خلال مباراة اليونان، مشيراً إلى أن الجهاز الفني قرر عدم سفره إلى العاصمة الألمانية برلين كإجراء احترازي، نظراً إلى أن موعد المباراة يأتي مبكراً بالنسبة لفترة تعافيه.

وكان دي يونغ استُبدل بين الشوطين خلال مواجهة اليونان، التي انتهت بفوز هولندا بسبعة أهداف دون مقابل.

يُذكر أن اللاعب عاد مؤخراً إلى المشاركة مع منتخب بلاده بعد غيابه عن المباريات الأربع الأولى في دوري الأمم الأوروبية خلال أيلول الماضي بسبب الإصابة.