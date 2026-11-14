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اليابان تخطف فوزاً مثيراً من البرازيل في مباراة ودية

photo 2026 11 14 18 08 29 اليابان تخطف فوزاً مثيراً من البرازيل في مباراة ودية
احتفال لاعبي المنتخب الياباني بعد تسجيلهم هدفاً ضد البرازيل خلال مباراة ودية -سنغافورة -فرانس برس

سنغافورة-سانا

حقق منتخب اليابان لكرة القدم فوزاً مثيراً على نظيره البرازيلي بنتيجة 3-2، في ‏المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم السبت في سنغافورة.‏

وافتتح تاكيفوسا كوبو التسجيل لليابان في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كايتو ناكامورا ‏الهدف الثاني في الدقيقة 19، بينما قلّص فينيسيوس جونيور الفرق للبرازيل في ‏الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان 2-1.‏

وفي الشوط الثاني، تمكن فينيسيوس جونيور من إدراك التعادل للبرازيل بتسجيله ‏الهدف الثاني له في المباراة عند الدقيقة 75، قبل أن يخطف تاتسوهيرو ساكاموتو ‏هدف الفوز للمنتخب الياباني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).‏

وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً عقب الهدف الياباني، إذ طرد الحكم مدرب المنتخب ‏البرازيلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب ‏برشلونة رافينيا، الذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله، بسبب احتجاجهما على ‏قراراته.‏

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