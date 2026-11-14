اليابان تخطف فوزاً مثيراً من البرازيل في مباراة ودية

سنغافورة-سانا

حقق منتخب اليابان لكرة القدم فوزاً مثيراً على نظيره البرازيلي بنتيجة 3-2، في ‏المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم السبت في سنغافورة.‏

وافتتح تاكيفوسا كوبو التسجيل لليابان في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كايتو ناكامورا ‏الهدف الثاني في الدقيقة 19، بينما قلّص فينيسيوس جونيور الفرق للبرازيل في ‏الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان 2-1.‏

وفي الشوط الثاني، تمكن فينيسيوس جونيور من إدراك التعادل للبرازيل بتسجيله ‏الهدف الثاني له في المباراة عند الدقيقة 75، قبل أن يخطف تاتسوهيرو ساكاموتو ‏هدف الفوز للمنتخب الياباني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).‏

وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً عقب الهدف الياباني، إذ طرد الحكم مدرب المنتخب ‏البرازيلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب ‏برشلونة رافينيا، الذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله، بسبب احتجاجهما على ‏قراراته.‏