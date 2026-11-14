الأوروغواي تهزم الأرجنتين في أول مباراة بعد نهاية مسيرة ميسي الدولية

بوينس آيرس-سانا

حقق منتخب الأوروغواي لكرة القدم الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في ‏أول مباراة ودية يخوضها المنتخب الأرجنتيني بعد نهاية المسيرة الدولية لقائده ليونيل ‏ميسي، وذلك على ملعب “ألبرتو خوسيه أرماندو” في العاصمة بوينس آيرس.‏

وافتتح منتخب الأوروغواي التسجيل في الدقيقة 48 بهدف عكسي سجله الأرجنتيني ‏ليوناردو باليردي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعزز ماكسيميليانو أراوخو النتيجة ‏بالهدف الثاني في الدقيقة 53.‏

وقلّص خوليان ألفاريز الفرق للأرجنتين في الدقيقة 73، إلا أن هدفه لم يكن كافياً ‏لتجنب الخسارة.‏

يُذكر أن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض مباراته الدولية الأخيرة في ‏السادس من تشرين الأول الماضي أمام منتخب بنين، والتي انتهت بفوز الأرجنتين ‏بثلاثة أهداف دون مقابل، ليضع بذلك حداً لمسيرته الدولية.‏