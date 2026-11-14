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الأوروغواي تهزم الأرجنتين في أول مباراة بعد نهاية مسيرة ميسي الدولية

photo 2026 11 14 15 45 38 الأوروغواي تهزم الأرجنتين في أول مباراة بعد نهاية مسيرة ميسي الدولية
احتفال لاعبي منتخب الأوروغواي لكرة القدم بعد تسجيل هدف في شباك منتخب الأرجنتين

بوينس آيرس-سانا

حقق منتخب الأوروغواي لكرة القدم الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في ‏أول مباراة ودية يخوضها المنتخب الأرجنتيني بعد نهاية المسيرة الدولية لقائده ليونيل ‏ميسي، وذلك على ملعب “ألبرتو خوسيه أرماندو” في العاصمة بوينس آيرس.‏

وافتتح منتخب الأوروغواي التسجيل في الدقيقة 48 بهدف عكسي سجله الأرجنتيني ‏ليوناردو باليردي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعزز ماكسيميليانو أراوخو النتيجة ‏بالهدف الثاني في الدقيقة 53.‏

وقلّص خوليان ألفاريز الفرق للأرجنتين في الدقيقة 73، إلا أن هدفه لم يكن كافياً ‏لتجنب الخسارة.‏

يُذكر أن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض مباراته الدولية الأخيرة في ‏السادس من تشرين الأول الماضي أمام منتخب بنين، والتي انتهت بفوز الأرجنتين ‏بثلاثة أهداف دون مقابل، ليضع بذلك حداً لمسيرته الدولية.‏

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