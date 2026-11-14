سفيتولينا تصل إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

كاليفورنيا-سانا

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في إنديان ويلز بعد فوزها على ‏البيلاروسية أرينا سبالينكا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-3 و3-6 و6-1.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن سفيتولينا نجحت في التعامل مع الضربات القوية لسبالينكا وإعادة توجيهها بفاعلية، كما كسرت إرسال ‏منافستها ست مرات، لتحسم اللقاء بضربة أمامية ناجحة، وتحقق فوزها الأول عليها منذ أكثر من ست سنوات.‏

وتلتقي سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ليندا نوسكوفا، فيما تقام المباراة النهائية غداً لتحديد بطلة النسخة الحالية من البطولة.‏