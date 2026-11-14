سفيتولينا تصل إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

كاليفورنيا-سانا
تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في إنديان ويلز بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سبالينكا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-3 و3-6 و6-1.
وذكرت وكالة “رويترز” أن سفيتولينا نجحت في التعامل مع الضربات القوية لسبالينكا وإعادة توجيهها بفاعلية، كما كسرت إرسال منافستها ست مرات، لتحسم اللقاء بضربة أمامية ناجحة، وتحقق فوزها الأول عليها منذ أكثر من ست سنوات.
وتلتقي سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ليندا نوسكوفا، فيما تقام المباراة النهائية غداً لتحديد بطلة النسخة الحالية من البطولة.