إيطاليا تهزم فرنسا وتعزز حظوظها في بلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

روما-سانا
حسم منتخب إيطاليا لقاء القمّة أمام نظيره الفرنسي، وعزّز حظوظه لبلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.
وتغلّب المنتخب الإيطالي على ضيفه الفرنسي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.
وسجل للمنتخب الإيطالي كل من فرانتشيسكو بيو إسبوسيتو في الدقيقتين 26 و75 من ركلتي جزاء ودافيدي فراتيسي في الدقيقة 63، فيما وقّع مايكل أوليسيه على الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 10.
وبهذا الفوز رفعت إيطاليا رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف والمواجهات أمام فرنسا الثانية ونقطة أمام بلجيكا الثالثة.