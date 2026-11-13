إيطاليا تهزم فرنسا وتعزز حظوظها في بلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

روما-سانا

حسم منتخب إيطاليا لقاء القمّة أمام نظيره الفرنسي، وعزّز حظوظه لبلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.‏

وتغلّب المنتخب الإيطالي على ضيفه الفرنسي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الخامسة ‏من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.‏

وسجل للمنتخب الإيطالي كل من فرانتشيسكو بيو إسبوسيتو في الدقيقتين 26 و75 من ركلتي جزاء ودافيدي فراتيسي ‏في الدقيقة 63، فيما وقّع مايكل أوليسيه على الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 10.‏

وبهذا الفوز رفعت إيطاليا رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف والمواجهات أمام فرنسا ‏الثانية ونقطة أمام بلجيكا الثالثة.‏