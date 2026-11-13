بلجيكا تتغلب على تركيا وتعزز موقعها في دوري الأمم الأوروبية

أنقرة-سانا

حقق منتخب بلجيكا فوزاً خارج أرضه، بعدما تغلب على نظيره التركي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت ‏المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.‏

وافتتح المنتخب التركي التسجيل عبر نجمه أردا غولر في الدقيقة 20، قبل أن ينتفض المنتخب البلجيكي ويسجل هدفين ‏متتاليين، الأول عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة 27، والثاني عبر شارل دي كيتيلير في الدقيقة 30.‏

وبهذه النتيجة، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما ‏تلقى المنتخب التركي خسارته الخامسة في مشواره بالبطولة، ليبقى في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.‏