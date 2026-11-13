بلجيكا تتغلب على تركيا وتعزز موقعها في دوري الأمم الأوروبية

أنقرة-سانا
حقق منتخب بلجيكا فوزاً خارج أرضه، بعدما تغلب على نظيره التركي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وافتتح المنتخب التركي التسجيل عبر نجمه أردا غولر في الدقيقة 20، قبل أن ينتفض المنتخب البلجيكي ويسجل هدفين متتاليين، الأول عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة 27، والثاني عبر شارل دي كيتيلير في الدقيقة 30.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تلقى المنتخب التركي خسارته الخامسة في مشواره بالبطولة، ليبقى في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.