كريستال بالاس يعلن رحيل مدربه الفرنسي بيير ساج بسبب تراجع النتائج

لندن -سانا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، رحيل مدربه الفرنسي بيير ساج (47 عاماً)، بعد خمسة أشهر من توليه قيادة الفريق، على خلفية تراجع النتائج واحتلاله المركز العشرين والأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء قرار الرحيل عقب خسارة الفريق أمام ليفربول بنتيجة 1-3 الأحد الماضي، وهي الهزيمة الرابعة توالياً له في الدوري، ليبقى رصيده عند 7 نقاط من 10 مباريات، بعدما حقق فوزين وتعادل مرة واحدة مقابل سبع هزائم.

وكان ساج تولى تدريب كريستال بالاس في حزيران الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، خلفاً للنمساوي أوليفر غلاسنر، الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.