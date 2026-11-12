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مانشستر يونايتد يقيل مدربه مايكل كاريك بعد بداية متعثرة بالموسم الحالي

photo 2026 11 12 14 51 03 مانشستر يونايتد يقيل مدربه مايكل كاريك بعد بداية متعثرة بالموسم الحالي
المدرب مايكل كاريك

مانشستر -سانا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الخميس، إقالة مدربه مايكل كاريك، بعد بداية متعثرة للفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن القرار جاء بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن الإدارة توصلت إلى قرار صعب بضرورة إجراء تغيير من أجل تحقيق طموحات النادي.

وأضاف النادي أن كاريك عاد إلى الفريق في كانون الثاني الماضي، وقاده إلى احتلال المركز الثالث في الدوري خلال موسم 2025-2026، بعدما حقق 12 فوزاً في 17 مباراة، مؤكداً أن قيادته وتفانيه سيظلان موضع تقدير.

ولم يحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك سوى فوز واحد في أول عشر مباريات بالدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، ويجد نفسه في منطقة الهبوط.

وكان كاريك تولى تدريب مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة مطلع العام الحالي، قبل تعيينه مدرباً دائماً في أيار الماضي.

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