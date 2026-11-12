منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد ثماني ميداليات في بطولة غرب آسيا

المنامة-سانا‏

اختتم منتخب سوريا للريشة الطائرة اليوم الخميس، مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي ‏استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، محققاً ثماني ميداليات.‏

وقال مدرب المنتخب عمار طباع لـ سانا: إن المنتخب أضاف اليوم ثلاث ميداليات إلى رصيده، ‏تمثلت بذهبية في منافسات زوجي الإناث تحت 19 عاماً، أحرزتها اللاعبتان فلة النجار ورنيم ‏حاصباني، بعد فوزهما على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0، إضافة إلى فضيتين، الأولى في ‏منافسات فردي الإناث تحت 19 عاماً عبر اللاعبة فلة النجار، والثانية في منافسات زوجي ‏الذكور تحت 19 عاماً عبر اللاعبين محمد خالد النجار وحسام راعي.‏

وكان المنتخب السوري أحرز الأحد الماضي ميداليتين، ذهبية في منافسات الفرق تحت 19 ‏عاماً، وبرونزية في فئة تحت 16 عاماً، كما حقق أمس الأربعاء ثلاث ميداليات برونزية، ‏توزعت على منافسات الزوجي المختلط تحت 19 عاماً، وفردي الذكور تحت 19 عاماً، وزوجي ‏الإناث تحت 16 عاماً.‏