منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد ثماني ميداليات في بطولة غرب آسيا

المنامة-سانا
اختتم منتخب سوريا للريشة الطائرة اليوم الخميس، مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، محققاً ثماني ميداليات.
وقال مدرب المنتخب عمار طباع لـ سانا: إن المنتخب أضاف اليوم ثلاث ميداليات إلى رصيده، تمثلت بذهبية في منافسات زوجي الإناث تحت 19 عاماً، أحرزتها اللاعبتان فلة النجار ورنيم حاصباني، بعد فوزهما على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0، إضافة إلى فضيتين، الأولى في منافسات فردي الإناث تحت 19 عاماً عبر اللاعبة فلة النجار، والثانية في منافسات زوجي الذكور تحت 19 عاماً عبر اللاعبين محمد خالد النجار وحسام راعي.
وكان المنتخب السوري أحرز الأحد الماضي ميداليتين، ذهبية في منافسات الفرق تحت 19 عاماً، وبرونزية في فئة تحت 16 عاماً، كما حقق أمس الأربعاء ثلاث ميداليات برونزية، توزعت على منافسات الزوجي المختلط تحت 19 عاماً، وفردي الذكور تحت 19 عاماً، وزوجي الإناث تحت 16 عاماً.