أندريفا تبلغ نصف نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

كاليفورنيا-سانا
بلغت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الثالثة عالمياً، الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سبالينكا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-صفر، أمس الأربعاء.
وذكرت وكالة رويترز أن أندريفا، البالغة من العمر 19 عاماً وحاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، حققت فوزها الثاني توالياً في دور المجموعات، لتضمن صدارة مجموعتها والتأهل إلى الدور نصف النهائي.
وتُقام البطولة الختامية في مدينة إنديان ويلز الأمريكية بين الثامن و الـ 15من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات في العالم، حيث تخوض كل لاعبة ثلاث مباريات ضمن مجموعتها، وتتأهل صاحبتا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.