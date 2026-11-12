أندريفا تبلغ نصف نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

كاليفورنيا-سانا

بلغت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الثالثة عالمياً، الدور نصف النهائي من البطولة الختامية ‏لموسم تنس السيدات، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سبالينكا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-‌‏4 و6-صفر، أمس الأربعاء.‏

وذكرت وكالة رويترز أن أندريفا، البالغة من العمر 19 عاماً وحاملة لقب بطولة فرنسا ‏المفتوحة، حققت فوزها الثاني توالياً في دور المجموعات، لتضمن صدارة مجموعتها والتأهل إلى ‏الدور نصف النهائي.‏

وتُقام البطولة الختامية في مدينة إنديان ويلز الأمريكية بين الثامن و الـ 15من تشرين الثاني الجاري، ‏بمشاركة أفضل ثماني لاعبات في العالم، حيث تخوض كل لاعبة ثلاث مباريات ضمن ‏مجموعتها، وتتأهل صاحبتا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.‏