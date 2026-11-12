المنتخب الفرنسي يستدعي مايولو لتعويض غياب مبابي وتشواميني

باريس-سانا

استدعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لاعب وسط باريس سان جيرمان، سيني مايولو للانضمام ‏إلى صفوف المنتخب الفرنسي، استعداداً لمباراتيه أمام إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية ‏لكرة القدم.‏

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن استدعاء مايولو (20 عاماً) يأتي لتعويض الغيابات في ‏صفوف المنتخب، بعد تأكد غياب كل من كيليان مبابي وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.‏

ويواجه المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، ‏نظيره الإيطالي في ميلانو اليوم الخميس، قبل أن يستضيف المنتخب التركي يوم الأحد المقبل.‏