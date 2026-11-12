المنتخب الفرنسي يستدعي مايولو لتعويض غياب مبابي وتشواميني

باريس-سانا
استدعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لاعب وسط باريس سان جيرمان، سيني مايولو للانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي، استعداداً لمباراتيه أمام إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن استدعاء مايولو (20 عاماً) يأتي لتعويض الغيابات في صفوف المنتخب، بعد تأكد غياب كل من كيليان مبابي وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.
ويواجه المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، نظيره الإيطالي في ميلانو اليوم الخميس، قبل أن يستضيف المنتخب التركي يوم الأحد المقبل.