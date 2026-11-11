قمم مرتقبة في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية غداً

عواصم-سانا

تتجه الأنظار مساء غد الخميس إلى منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم ‏الأوروبية لكرة القدم، التي تشهد مواجهات قوية بين عدد من المنتخبات الساعية إلى ‏تعزيز مواقعها في دور المجموعات.‏

وتبرز مواجهة إيطاليا وفرنسا على ملعب جوزيبي مياتزا، بوصفها إحدى أبرز قمم ‏الجولة، إذ يسعى المنتخب الإيطالي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق ‏الفوز على نظيره الفرنسي.‏

كما تشهد الجولة مواجهة قوية بين إسبانيا والتشيك على ملعب إيبت أرينا، في لقاء ‏يسعى خلاله المنتخب الإسباني إلى تأكيد حضوره، بعدما ضمن تأهله إلى الدور ربع ‏النهائي إثر تحقيقه أربعة انتصارات متتالية، ليحجز مكانه بين المنتخبات المتأهلة قبل ‏جولتين من نهاية دور المجموعات.‏

وتتجه الأنظار أيضاً إلى مواجهة إنكلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن، حيث ‏يتطلع المنتخب الإنكليزي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز على نظيره ‏الكرواتي، على أن تقام المباريات في الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت دمشق.‏

‏ وتنطلق منافسات الجولة الخامسة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق، بلقاء ‏يجمع تركيا وبلجيكا على ملعب جورسل أكسل في مدينة إزمير.‏

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، تليها إيطاليا بسبع، ثم ‏بلجيكا بست نقاط، فيما تتذيل تركيا الترتيب من دون نقاط.‏

وفي المجموعة الثالثة، تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 12 نقطة، تليها إنكلترا بتسع، ‏ثم كرواتيا بثلاث نقاط، فيما تحتل التشيك المركز الأخير من دون نقاط.‏