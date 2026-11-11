قمم مرتقبة في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية غداً

عواصم-سانا
تتجه الأنظار مساء غد الخميس إلى منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تشهد مواجهات قوية بين عدد من المنتخبات الساعية إلى تعزيز مواقعها في دور المجموعات.
وتبرز مواجهة إيطاليا وفرنسا على ملعب جوزيبي مياتزا، بوصفها إحدى أبرز قمم الجولة، إذ يسعى المنتخب الإيطالي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على نظيره الفرنسي.
كما تشهد الجولة مواجهة قوية بين إسبانيا والتشيك على ملعب إيبت أرينا، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الإسباني إلى تأكيد حضوره، بعدما ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي إثر تحقيقه أربعة انتصارات متتالية، ليحجز مكانه بين المنتخبات المتأهلة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى مواجهة إنكلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن، حيث يتطلع المنتخب الإنكليزي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز على نظيره الكرواتي، على أن تقام المباريات في الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت دمشق.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق، بلقاء يجمع تركيا وبلجيكا على ملعب جورسل أكسل في مدينة إزمير.
وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، تليها إيطاليا بسبع، ثم بلجيكا بست نقاط، فيما تتذيل تركيا الترتيب من دون نقاط.
وفي المجموعة الثالثة، تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 12 نقطة، تليها إنكلترا بتسع، ثم كرواتيا بثلاث نقاط، فيما تحتل التشيك المركز الأخير من دون نقاط.